فاركو يخطف موهبة نادي حدائق الأهرام

‏نجح مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في ضم محمد عز أبو الحسن لاعب نادي حدائق الأهرام و هو من مواليد 2003 و سبق له اللعب لمنتخب الشباب و يلعب في وسط الملعب .

تم ضمه بعد مفاوضات مكثفة وصراع مع العديد من الأندية و حسمت رغبة اللاعب انتقاله إلى فاركو وتم ضمه بمقابل مالي كبير مع وجود شرط في العقد بنسبة في اعادة البيع و يتمتع عز بموهبة كبيرة و لديه مهارات و امكانيات فنية و بدنية عالية .

و صرح المهندس محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام بان اللاعب تلقي اكثر من عرض من أكثر من ناد في الدوري الممتاز بسبب موهبته الكبيرة لكن فاركو كان الاكثر جدية و سرعة في حسم الأمور لهذا انتقل اللاعب إلي صفوفه .

ووجه رئيس نادي حدائق الاهرام الشكر للكابتن ابراهيم فرحات المشرف العام علي كرة القدم و دوره في اكتشاف المواهب و ضمها للنادي سواء من خلال قطاع الناشئين او الاكاديميات .

و اعرب إبراهيم فرحات المشرف علي كرة القدم بالنادي عن سعادته الكبيرة باكتشاف العديد من المواهب بالنادي و منحهم الفرصة للعب في الدوري الممتاز مشيرا الي ان هذا الطريق مهم للحصول علي موارد جديدة للنادي .

‏واعرب اللاعب محمد عز عن سعادته الكبيرة في الانتقال الي فاركو مشيرا إلي ان طموحاته مع كرة القدم بلا حدود .