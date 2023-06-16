شكوكو.. «شارلى شابلن العرب»

حياة حافلة لنجم المونولوج الأهم فى تاريخ الفن العربى، محمود شكوكو. سبب التسمية أن جده كان يعشق تربية الديوك الرومية، وأثناء عراك الديوك مع بعضها البعض كان أحدهم يطلق صياح وكأنما يقول "شكو كو" ، وهو ما لفت أنظار الجد وأعجبه كثيراً وأولى الديك اهتماما كبيرا، وبعد مولد محمود تمسك الجد بإسم شكوكو، والاب بإسم محمود، وإرضاء للإثنين تم تسميته محمود شكوكو إسم مركب.



ولد محمود شكوكو عام ١٩١٢ فى منطقة الدرب الاحمر بالقاهرة، بدأ حياتة العملية مبكراً حيث عمل مع والده فى ورشة النجارة، وهو ما جعله غير متعلم القراءة والكتابة، ومنذ الطفولة وهو يعشق التقليد والمحاكاة، وظهرت عليه البوادر الفنية مبكراً أثناء العمل بالورشة، وكان يستطيع تقليد معظم المواقف بطريقة كوميدية، إلى جانب أنه كان سريع جداً بالعمل ويملك خفة حركة يشهد له بها الجميع.



إلتحق بفرقة على الكسار وشارك فى العروض المسرحية بالاستعراض والمونولوج، وشكل فرقة استعراضية مع ثريا حلمى وسعاد مكاوى، وقدموا العديد من الاستعراضات وفنون المونولوج الناجحة فى ذلك الوقت، وقدم أحد أهم الاسكتشات الفنية على مدار التاريخ الفنى، وهى اسكتشات الأراجوز والتى عاصرها أجيال وأجيال وكانت تمثل عروض لكل أفراد الأسرة ولاقت قبولا ونجاحا كبيرا.



إشتهر شكوكو بالزى الخاص به بالجلباب "والطاقية"، وهو ما ساهم فى انتشاره فى كل ربوع مصر، وأصبح مونولوج شكوكو علامة فنية مسجلة، ووصل إلى حد أن تم نحت مثال لشكوكو، وفى لقاء تلفزيونى لابن الفنان شكوكو أكد أن المقاومة الشعبية للإنجليز أطلقت شعار "شكوكو بإزازة"، وهو بسبب أن المقاومة كان تحتاج إلى الزجاجات الفارغة، وللحصول عليها من المواطنين أطلقوا حملة تمثال شكوكو بزجاجة فارغة.



وتابع: "والدى كان شيك جدا، والزى ده كان للشغل بس وعايز أى منتج يمشى حط عليه صورة شكوكو، وأنا والدى رغم أنه متعلمش لكن علم نفسه بنفسه، وجدى كان رفض شغله وكان عايزه يفضل نجار".



واختتم "كان نجار شاطر جداً وكان بياخد قرشين ساخ فى اليوم، ودى يومية جامدة جدا بس هو عشان صنايعى شاطر جداً، ومره شاف إعلان إن شركة صدناوى بتفتح فروع فى المحافظات، وعايزين نجارين قدم وطلع الأول".



قدم شكوكو أعمال فنية كثيره أبرزها: فيلم "نور الدين والبحاره الثلاثة"، "قتلت ولدى"، "يوم فى العالى"، "يحيا الفن"، "عنتر ولبلب"، "صراع مع الحياة"، "سجن العذارى"، "الغجرية"، "زقاق المدق"، "حرامى الورقة"، ومن المونولوج قدم "اسكتشات الاراجوز"، "أنا زقزوق أنا المزقزق"، "حلو يا حلو"، "جدى وأبويا"، "خدها الغراب وطار".