الأهلي يكلف خالد مرتجي ببدء مهمة تمديد عقد كولر

كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بالتواصل مع الشركة المسئولة عن إدارة أعمال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

مهمة مرتجي هي التفاوض لتجديد عقد مارسيل كولر الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الاهلي في تمديد العقد لموسمين اضافيين ليستمر كولر مع المارد الاحمر ثلاثة مواسم قادمة.

مرتجي سوف يتفاوض مع وكلاء كولر علي بنود التعاقد بالتنسيق مع محامي الأهلي السويسري مونتنيري لحسم كافة الأمور قبل أن يتم توقيع العقود.

العالمون ببواطن الامور داخل النادي أكدوا أن مارسيل كولر، تلقى عروضًا خلال الفترة الماضية، لكن المدرب رفض مناقشتها بشكل قاطع لظروف منافسات الفريق الأحمر ورغبته في الاستمرار مع الفريق.