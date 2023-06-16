انضمام 8 لاعبات من الزمالك لمعسكر منتخب الطائرة

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة "سيدات" بقيادة البرازيلي ماركو أنطونيو، 8 لاعبات من صفوف فريق الزمالك، استعدادا للانتظام في المعسكر المغلق المقرر إقامته في اليونان.

ضمت قائمة اللاعبات كل من؛ فريدة العسقلاني وأيسل نديم ومريم متولي و مايا ممدوح و دانا شوقي وهناء سند وداليا المرشدي وسابين حسن عابد.

يستعد منتخب مصر للكرة الطائرة لخوض منافسات بطولة دورة الألعاب العربية في يوليو المقبل، والمقرر إقامتها في الجزائر.

وتوج الفريق الأول للسيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك مؤخرا بلقب بطولة أفريقيا للأندية 34 للمرة الاولي في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية علي فريق الانابيب الكيني بنتيجه 3-1 .