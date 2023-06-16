روسيا: الصراع مع أوكرانيا سيستمر طالما تطالب كييف بالانضمام لـ"الناتو"

الجمعة 16/يونيو/2023 - 04:21 م

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن صراع روسيا مع أوكرانيا سيستمر طالما تطالب كييف بالانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف ميدفيديف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن صراع روسيا مع أوكرانيا سيكون دائمًا وإذا حدث تغيير للنظام في كييف، فلن تطلب السلطات الجديدة الانضمام إلى الناتو".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج الذي استبعد انضمام أوكرانيا إلى الحلف خلال الصراع لكنه شدد على أن الأبواب ستبقى مفتوحة أمام كييف.

وأوضح ميدفيديف أن تصريحات ستولتنبرج تشير من وجهة نظر عملية، أن الناتو ليس بحاجة لأوكرانيا بينهم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف "لذلك، سيكون الصراع دائمًا بالنسبة لأوكرانيا ونظام سياسي جديد في كييف إن وجد لن يطلب بالتأكيد عضوية الناتو".

وذكرت مصادر إعلامية أمريكية، أن الولايات المتحدة تقدم "دعما مبدئيا" لخطة من شأنها إزالة الحواجز أمام دخول أوكرانيا إلى الناتو دون تحديد جدول زمني لقبولها.

وإذا قبلت جميع الدول الأعضاء الـ 31 بالناتو المقترح، خلال اجتماعهم المقبل في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، الشهر المقبل، فإن ذلك سيتوج مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بسرعة انضمام أوكرانيا للحلف.

وميدانيا.. تمكن الجيش الروسي، من القبض على 17 عسكريا أوكرانيا بعد وقوعهم في كمين خلال محاولة هجوم مضاد بالقرب من قرية نوفوباخموتوفكا في دونيتسك.

وقال مصدر أمني بمدينة دونيتسك - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم /الجمعة/ - إن الجيش الروسي أسر 17 عنصرا، ينتمون إلى اللواء رقم 28 الميكانيكي بالجيش الأوكراني، أثناء تنفيذهم محاولة للقيام بهجوم مضاد، بالقرب من قرية نوفوباخموتوفكا.

وأشار المصدر، إلى أن النظام الأوكراني أرسل عناصره للهجوم دون توفير دعم مدفعي مناسب لهم، ما أسفر عن مقتل العشرات من العسكريين الأوكرانيين أثناء هذه المحاولات الهجومية.

من جهته، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو بأن القصف الروسي على منطقة دونيتسك تسبب في إصابة 11 من السكان.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن كيريلينكو قوله إن "الروس أصابوا 11 من سكان منطقة دونيتسك، خمسة في بيفنيشني، واثنان في أفدييفكا وشاختارسك، وواحد في نيليبيفكا وكيراميك".