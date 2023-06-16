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السبت 17 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بدمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (دمياط – كفر سعد) ، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة).

 أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 13 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) ، بحوزة (5 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

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