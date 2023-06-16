حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (دمياط – كفر سعد) ، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة).

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 13 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) ، بحوزة (5 متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية").



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

