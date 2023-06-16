تعافي الذهب في البورصة العالمية يدفع الأسعار في السوق المصرية لـ 2295 جنيها



كشف تقرير صادر اليوم عن جولد بيليون اليوم، عن تماسك أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم مع نهاية الأسبوع بعد سلسلة من الانخفاض التدريجي في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، يأتي هذا التماسك بعد أن استطاع سعر الذهب العالمي أن يقاوم التأثير السلبي لاجتماع البنك الفيدرالي ويقبل على انهاء الأسبوع بشكل متماسك.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم الجمعة 2295 جنيه للجرام بعد أن شهد تراجع خلال هذا الأسبوع وصل به إلى أقل سعر عند 2260 جنيه للجرام مقتربًا من القاع السعري الذي سجله خلال الفترة الماضية عند 2200 جنيه للجرام.

توقف أسعار الذهب عن المزيد من الهبوط خلال جلسة اليوم يأتي بعد تعافي الذهب في الأسواق العالمية بعد أن انتهى التأثير السلبي لاجتماع الفيدرالي إلى جانب الانخفاض الكبير في مستويات الدولار في السوق العالمي يوم أمس.

أيضًا تجد أسواق الذهب المحلية الدعم من التوقعات التي تتزايد أن البنك المركزي المصري لن يلجأ إلى خفض جديد في سعر الفائدة خلال الشهر الجاري، وأن القرار سيتم تأجيله حتى توفر الحكومة السيولة الدولارية الكافية من خلال صفقات بيع حصة الدولة في العديد من الشركات.

تزايدت هذه التوقعات وهذا التوجه في الأسواق بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضي وإشارته أن سعر الصرف أمن قومي لمصر الأمر الذي قضى على شائعات استمرت لفترات طويلة في الأسواق بشأن خفض جديد في مستويات الجنيه مقابل الدولار خاصة مع تزايد مطالبات المؤسسات العالمية بهذا من أجل تحقيق مرونة في أسعار الصرف.

خفضت مصر سعر صرف عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 25% خلال الأشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حاليًا عند 30.95 جنيه لكل دولار.

وتعمل مصر على توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالتزاماتها سواء من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي أو من خلال بيع حصص مملوكة للدولة في شركات في عدد من القطاعات.

هذا وقد تم تأجيل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي على برنامجه وكان المقرر إجرائها في منتصف مارس الماضي، وذلك بسبب عدم تحقيق أهداف البرنامج من قبل الحكومة، وتعمل الحكومة حاليًا على الإسراع بشكل كبير في طرح الشركات المملوكة للدولة وتوفير سيولة نقدية مناسبة لإجراء المراجعة الأولى للصندوق والحصول على الشريعة الثانية من البرنامج البالغ قيمته 3 مليار دولار.

من جهة أخرى تراجع سعر سندات مصر الدولية بأكثر من 2% يوم أمس الخميس بعد الإعلان عن انضمام مصر في تجمع البريكس، وهو ما قد يساعدها على التبادل التجاري بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار.

ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تحقيق الاستقرار في أسواق الذهب الذي يعد مقياس لمدى التخوفات لدى المستثمرين والمواطنين في الأسواق، وقد انعكس هذا على تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية والتحركات الهادئة في الذهب سواء في الصعود أو الهبوط ما يعني أن الطلب قد اعتدل وبالتالي عادت الثقة بعض الشيء إلى الأسواق.