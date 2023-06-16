وكيل الشباب والرياضة يتفقد تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالقليوبية

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، فعاليات تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية والذي يتم تنفيذه بنادي سيتي كلوب بنها يرافقه محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة والمشرف العام على المشروع بالقليوبية.

وخلال لقائه بالجهاز الفني والإداري للمشروع أكد الصبروط على ضرورة الاهتمام بتنفيذ البرنامج الفنى المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن مشروع الموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باعتبار المشروع نواة للانتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبي في الألعاب الرياضية المختلفة.

وينفذ مشروع الموهبة الحركية بالقليوبية بمشاركة 100 طفل والذين جرى اختيارهم بعد اجتياز الاختبارات البدنية والطبية تحت إشراف اللجنة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة وتبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد ١يوليو ٢٠١٥ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٦، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هي مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصي"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

المشروع القومي للموهبة

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