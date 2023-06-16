«6 مراكز في المرحلة الأولى».. ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة».

وذكر التقرير، أن مؤسسات حياة كريمة استهدفت التلاحم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمواطنين، حيث قدمت مشروعات قومية كثيرة لـ6 مراكز في المرحلة الأولى، وتم تطوير عدد كبير جدا من القرى والتوابع.

وأفاد التقرير، بأن قرية الأبعادية تعتبر نموذج للقرى التي تم تطويرها، حيث تضم مجمع خدمات مواطنين وتطوير للخدمات التي كانت تقدمها الوحدات المحلية سابقا بالشكل النمطي التقليدي، لكن تقديم الخدمة أصبح الآن بشكل مميكن وهيكلي ونظام على قدر كبير جدا من الدقة.

كما أن معظم الخدمات أصبحت متاحة مثل السجل المدني ومكتب الصحة والشهر العقاري وكل الخدمات التي كان أي مواطن في حاجة إلى السفر أو ينتقل إلى مسافة أخرى من أجل الحصول عليها، كما إنشاء وتطوير مركز طب الأسرة ومركز الشباب بالإضافة إلى مدارس.