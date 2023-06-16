ads
الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"من أجمل حفلاتي".. تامر حسني يشيد بختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

الفنان تامر حسني
الفنان تامر حسني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في حفل استثنائي خاص، قام الفنان تامر حسني بإحياء الحفل الختامي للدورة الـ23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.

كان الاحتفال وسط حضور جماهيري كبير  من الشعب التونسي، وبحضور لفيف من كبار رجال الدولة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وعدد من سفراء ووزراء دول العالم العربي.

وعلى المسرح الأثري بقرطاج، وفي الهواء الطلق،  أبدع الفنان تامر حسني بصوته المميز بباقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، وسط تفاعل وحماس كبير من الجمهور والحضور.

وأعرب حسني عن سعادته وفخره بالحفل المنظم وتكريمه من قبل الإعلام التونسي،  بأنه من أجمل حفلات حياته، موجها رسالة شكر وتقدير للشعب التونسي، في منشور عبر حسابه على إنستجرام،  بمجموعة صور من الحفل.

وأضاف تامر قائلا: "حفلة تونس فعلا من أجمل حفلات حياتي.. كنت حاسس كاني أول مرة أغني في حياتي.. حضوركم بهذا العدد الضخم تكريم كبير لي.. من كل قلبي مليون شكر لشعب تونس".

وبالأهازيج والطبول، استقبل حسني استقبالا حافلا لحظة وصوله لمطار تونس، موجها بدوره رسالة شكر وتقدير للجمهور التونسي.

المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون المهرجان حضور جماهيري كبير جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الفنان تامر حسني الحفل الختامي المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون