الولايات المتحدة وسنغافورة تؤكدان مدى فعالية شراكتهما في مواجهة التحديات

الجمعة 16/يونيو/2023 - 10:08 ص

أكدت الولايات المتحدة وسنغافورة قوة شراكتهما وفعاليتها في مواجهة تحديات اليوم الرئيسية، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزيرة الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان خلال زيارتها واشنطن العاصمة.

وجدد الجانبان - بحسب البيان - التزامهما المشترك بتيسير حرية الحركة والانفتاح والشمول على نحو قائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وبحث الطرفان سبل تعاونهما في معالجة التهديد الذي تشكله العقاقير الاصطناعية على الأمن الدولي والصحة العالمية والسلامة العامة.

كما سلطا الضوء على أهمية التعاون من خلال المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ والمبادرات الاقتصادية مثل الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.