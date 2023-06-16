بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلَقَت البورصة المغربية يوم الخميس، على ارتفاع في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) نسبة 1.69 %، ليصل إلى 11.385،36 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.97 % ليستقر عند 925،84 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 2.21 % بمجموع 846،98 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 2.02 % بمجموع 10.498 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 215 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 587 مليار درهم مغربي.