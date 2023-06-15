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الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق بمحول الكهربائى بالمركز الاستشكافى فى السويس 

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نشب حريق بالمحول الكهربائى بالمركز السويس الاستشكافى للعلوم والتكنولوجيا التابع لمديرية التربية والتعليم، اليوم الخميس، دون وقوع اى خسائر في الأرواح. 
 

تلقت مديرية أمن السويس، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق بالمركز السويس الاستشكافى للعلوم والتكنولوجيا بالمحول الكهربائى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق من أجل السيطرة على الحريق، كما تواجد عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم عيوشة احمد مدير المركز الاستشكافى.

انتابت حالة من القلق بين الاهالى والمواطنين المتواجدين بالقرب من مكان المركز عقب تصاعد الأدخنة السوداء بشكل مكثف.

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مديرية أمن السويس مديرية التربية والتعليم شرطة النجدة سيارات الحماية المدنية السيطرة على الحريق