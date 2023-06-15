حريق بمحول الكهربائى بالمركز الاستشكافى فى السويس 

نشب حريق بالمحول الكهربائى بالمركز السويس الاستشكافى للعلوم والتكنولوجيا التابع لمديرية التربية والتعليم، اليوم الخميس، دون وقوع اى خسائر في الأرواح.



تلقت مديرية أمن السويس، اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق بالمركز السويس الاستشكافى للعلوم والتكنولوجيا بالمحول الكهربائى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق من أجل السيطرة على الحريق، كما تواجد عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم عيوشة احمد مدير المركز الاستشكافى.

انتابت حالة من القلق بين الاهالى والمواطنين المتواجدين بالقرب من مكان المركز عقب تصاعد الأدخنة السوداء بشكل مكثف.

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