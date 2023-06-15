كييف: الهجوم الأوكراني المضاد لم يبدأ بعد

أعلن ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الهجوم الأوكراني المضاد “لم يبدأ بعد”.

وأضاف بودولياك في حديث على الهواء مباشرة للتلفزيون الأوكراني، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس، أن "الاختبارات جارية، ويتم تنفيذ الضربات لعدة أهداف لتدمير أكبر قدر ممكن من المعدات والجيش الروسي، الجيش الأوكراني في الوقت نفسه، يتقدم تدريجيا إلى الأمام في إطار نظام الاختبار، بحثا عن أي الأماكن أضعف".

جاءت تصريحات بودولياك متضاربة مع تصريحات سابقة أطلقها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاشر من شهر يونيو الجاري.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي جمعه حينها برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في العاصمة كييف: "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد لروسيا، وشرعت قواتنا بتنفيذ هجمات دفاعية مضادة، إلا أنني لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف في أي مرحلة نحن، وأعتقد أننا جميعا سنستشعر ذلك بأنفسنا".

كان الهجوم الأوكراني بدأ في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.