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الجمعة 16 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حصاد اليوم.. شون وصوامع الشرقية تستقبل 1120 طنا و315 كيلو قمح

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث   ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية .

من جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم الخميس من الأقماح بلغ ١١٢٠ طنا و٣١٥ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة ٥٢٥٥٢٠ طنا و١٥٤ كيلو قمح ، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية  .

 أشارت وكيل وزارة التموين إلي أنه يحذر نقل الاقماح المحليه المخصصه للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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