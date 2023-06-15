التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مسرح جريمة مقتل سيدة الأزبكية

امرت جهات التحقيق بالازبكية، اليوم الخميس، بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مسرح جريمة مقتل سيدة على يد زوجها بعدة طعنات بسلاح أبيض، للوقوف علي ملابسات الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود عيان حول الواقعة للاستماع لاقوالهم .

وكشف التحريات التي اجرتها مباحث قسم شرطة الازبكية، أن الضحية كانت هاربة من زوجها برفقة ابنتها بسبب سوء معاملة الزوج لها.

وأضافت التحريات أن المجنى عليها توجهت لمنطقة الأزبكية وكانت تستجدى المارة بالشارع للانفاق على ابنتها وتصادف مرور زوجها وعندما اقترب منها وحاولت الهروب منه قتلها بسكين.

وشهدت منطقة الأزبكية واقعة بشعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات اسرية بينهما وتم القبض عليه.

وتلقت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاداه وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات اسرية حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.