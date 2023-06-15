متحدث الصحة بالحوار الوطني: نحقق مؤشرات مهمة لتحسين الصحة وفق خطة التنمية المستدامة

قال أحمد السبكى المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان كممثل للحكومة المصرية في قطاع الصحة نحن نرى ان هناك أراء و اقتراحات ولدينا كافة الحزم في التنفيذ بعد القيادة السياسية وهذا كان واضح جدا في حديث الرئيس أمس خاصة فيما يتعلق بمشاكل القطاع الصحي المصري بشكل كبير.

وأوضح أن كونه في وزارة الصحة مساعد وزير الصحة منذ عام 2014 فكانت فترة يسودها العديد من جهود الحكومة المصرية في التحرك في الملف الصحى بشكل سريع جدا فقد بدأ التحرك والتركيز عليه سنة 2017 تحديدا السياق الاستراتيجي الذى تتبناه الدولة المصرية في إصلاح القطاع الصحي كما هو معروف للجميع .

واضاف السبكي: نحن نحقق مؤشرات هامة جدا لتحسين الصحة وفق خطة التنمية المستدامة و مصر بالفعل اختارت طريقة لإصلاح الصحة وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التى في الحقيقة كان هناك شبه اتفاق عام على النجاح .

وتابع ان هناك مرحلة من الانجازات التى قدمتها الدولة المصرية في هذا القطاع نفتكر كلنا سنة 96 سنة 99 تجربة للدولة المصرية لإصلاح نظام التأمين الصحي الحالي خاصة وانه قطاع عريض من المواطنين المصريين و عام 2007 كان في تجربة أخرى بمحافظة السويس.

ولفت المتحدث إلى خبراء وزارة الصحة لانهم درسوا هذه التجارب ووقفوا على أهم التحديات التي حالت دون انتقال التأمين الصحي في محافظة أخرى وبدأ مسار وسياق استراتيجي للدولة لتطبيق هذه المنظومة على مستوى مصر كلها مفيش دولة صحي على كل المواطنين بنفس الدرجة.