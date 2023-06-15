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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بفرمان من كارتيرون.. أم صلال القطري يفاوض محمد مجدي أفشة

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
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تلقى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من نادي أم صلال القطري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفيه الحالية.


وكشفت صحيفة “العرب” القطرية ان نادي ام صلال بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون يريدون التعاقد مع أفشـة في الصيف الجاري.


يذكر أن محمد مجدي أفشة لديه عدد من العروض في الفترة الحالية من ناديي الغرافة والمرخية القطريين بالاضافه لبعض العروض التركية.


وكان أفشة قريب من الرحيل عن النادى الأهلي في الصيف الماضي بعدما تلقي عرضا من نادي سيفاس سبور التركى، للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، ولكن الأهلي رفض العرض بسبب المقابل المالي. 

محمد مجدي أفشة نادي أم صلال القطري باتريس كارتيرون