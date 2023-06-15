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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

يوليو المقبل.. انطلاق الملتقى السياحي الدولي لقبيلة الحويطات 2023 في دهب

انطلاق الملتقى السياحي
انطلاق الملتقى السياحي الدولي لقبيلة الحويطات 2023 في دهب
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أعلنت اللجنة المنسقة للملتقى السياحي الدولي لقبيلة الحويطات  2023 عن تفاصيل الملتقى المقرر انطلاقها في يوليو المقبل بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.
وكشف مسئولي اللجنة الإعلامية  اليوم عن أن الملتقى سينطلق يوم الثلاثاء 18 يوليو المقبل، ويستمر 4أيام لينتهى يوم 21 يوليو.

كما أوضحت اللجنة المنسقة أن هذا الملتقى الهدف منه التعارف بين أبناء عمومة قبيلة الحويطات من كافة الدولة العربية ودعم السياحة المصرية أيضا في صيف 2023.

وكشفت اللجنة المنسقة أن الملتقى الدولي السياحي لقبيلة الحويطات في دهب 2023 سوف يشهد حضور أبناء وعشائر الحويطات من السعودية والأردن والإمارات والبحرين فلسطين بالإضافة لمصر الدولة التي تستضيف هذا الحدث  الهام.

للملتقى السياحي دهب يوليو