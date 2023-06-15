شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 27، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمي والصغري 23 درجة ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغرى 29 ،وعلى شمال 40 والصغري 28 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 29 درجة.