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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة سيدة قتلها زوجها بسبب خلافات أسرية في الأزبكية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالأزبكية، اليوم الخميس، بتشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة على يد زوجها بعدة طعنات متفرقة بالجسد بسبب خلافات نشبت بينهما بدائرة القسم وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية ، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاداه وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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