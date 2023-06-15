دراسة: خسائر إثيوبيا من الحروب 29 مليار دولار خلال 5 سنوات

كشفت دراسة حديثة أن خسائر إثيوبيا بسبب الحروب خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 28.765.7 مليار دولار أمريكي، بينما قدرت المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار المناطق المتضررة بعد الحرب بحوالي 20 مليار دولار، وفقا لوزارة الدفاع الإثيوبية التي أعدت الدراسة بالتعاون مع عدد من الجامعات الإثيوبية.

وغطت الدراسة المناطق المتضررة من الحرب بهدف تقدير الخسائر الاقتصادية والأضرار الاجتماعية - مثل التعليم والصحة ؛ الإنتاجية بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة ؛ فضلا عن البنية التحتية، وخاصة النقل والكهرباء والمياه.

وقالت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية أنه على الرغم من أن الحرب التي دامت عامين دمرت بشكل رئيسي منطقة تيجراي، وألحقت أضرارا بالغة بولايتي عفار وأمهرة بعد أن امتدت إلى كلتيهما في النصف الأول من عام 2021، بالكاد نجت أي منطقة من العنف العسكري على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضافت "انتهى القتال النشط في منطقة تيجراي بوقف دائم للأعمال العدائية تم توقيعه بين الحكومة الفيدرالية وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي قبل تسعة أشهر في نوفمبر 2022، لكن الحروب والصراعات استمرت بشكل رئيسي في منطقة أوروميا، حيث واصلت الحكومة القتال ضد جيش تحرير أورومو (OLA)، ومنطقة الأمهرة، حيث اندلعت صراعات عسكرية في مناطق مختلفة إثر محاولة الحكومة إعادة هيكلة القوات الإقليمية. وشهدت مناطق أخرى، خاصة جامبيلا وبنشنقول جوموز والمنطقة الصومالية أشكالًا مختلفة من النزاعات العسكرية على مدار السنوات الخمس السريعة.

وعقد منتدى تشاوري في فندق حياة ريجنسي بالعاصمة أديس أبابا يوم الاثنين الماضي حيث نوقشت نتائج الدراسة بحضور شركاء التنمية الإثيوبيين، ومعظمهم من الدول الغربية، ومنظمات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن برنامج بقيمة 20 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء المناطق المتضررة من الحرب، وفقا لوزارة المالية.

ودعا أحمد شيد وزير المالية الإثيوبي، "أصحاب المصلحة وشركاء التنمية إلى المساهمة في نجاح البرنامج"، معترفا بعدم قدرة الحكومة على الدفع والتمويل.