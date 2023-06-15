ضبط موظفة بنك استولت على ١.٥ مليون جنيه

تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط موظفة بأحد البنوك لاتهامها باختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بقيام (موظفة بذات البنك – مقيمة بمحافظة القاهرة) بإختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكورة بإستغلال طبيعة عملها وإختصاصها الوظيفى والإستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى (1,5 مليون جنيه) دون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.