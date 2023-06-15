ستولتنبرج: دعم الناتو لأوكرانيا يحدث فرقا في ساحة المعركة

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج أن دعم الناتو لأوكرانيا يحدث فرقًا في ساحة المعركة.

وقال ستولتنبرج -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن اجتماع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل المنعقد اليوم وغدا يأتي في وقت "حرج".

وأضاف "أوكرانيا شنت هجومًا مضادًا، وبالرغم من أن الوقت مازال مبكرًا، إلا أننا نرى أن الأوكرانيين يحققون مكاسب وأن أوكرانيا قادرة على تحرير أراضيها".. وتابع "هذا يرجع إلى شجاعة وبسالة الجنود الأوكرانيين وما يتحلون به من مهارات، لكنه يسلط الضوء أيضا على أن الدعم الذي يقدمه حلفاء الناتو لأوكرانيا منذ عدة أشهر يحدث فرقا في ساحة المعركة".

ولفت ستولتنبرج إلى أن من بين القضايا الرئيسية التي سيتطرق إليها وزراء الناتو تتمثل في كيفية تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة تعزيز الردع والدفاع لحلف الناتو، قبل قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس بليتوانيا.

وتعد مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو واحدة من عدة قضايا سيعالجها القادة عندما يجتمعون في فيلنيوس، ومن بين الموضوعات المطروحة للنقاش أيضا التزامات الإنفاق الدفاعي الجديدة، ومن سيخلف ستولتنبرج الذي يخطط لترك منصبه في الخريف.