ارتفاع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة في تيجراي بشمال إثيوبيا

لقي 33 طفلا مصرعهم العام الماضي، في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا بسبب سوء التغذية، حيث عانى الإقليم من حرب دامية استمرت عامين بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي.

وقالت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية إن هناك زيادة مقلقة في معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة في منطقة صحارتي سامري، الواقعة على بعد 40 كيلومترا من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، وفقا لتصريحات تسيجاي جيدي، نائب رئيس مكتب الصحة بالمنطقة.

وأوضح "تسيجاي" أنه باستثناء الوفيات المجتمعية غير المبلغ عنها، تشير البيانات من أربع عيادات محلية إلى أن معدل الوفيات لكل من الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة آخذ في الارتفاع بسبب سوء التغذية.

وتتصاعد معدلات وفيات الأطفال بشكل كبير بسبب نقص التغذية والأدوية، وعلق المسئول الإثيوبي قائلا: "إن وفاتهم، التي تحدث غالبا أثناء متابعة العيادة، مؤلمة للغاية"، مضيفا "الإحصائية الأكثر إزعاجا في منطقتنا هي عدد المواليد الذين تعرضوا لسوء المعاملة"، وأشار إلى أنه من بين النساء الحوامل اللواتي طلبن المساعدة في العيادة خلال العام الماضي، أنجبت 81٪ أطفالا تظهر عليهم مجموعة من التشوهات مثل متوسط الوزن أو العجز أو الولادة ميتة.

وقال تسيجاي، إنه قبل اندلاع الحرب في تيجراي، كان العدد السنوي للمواليد الذين تعرضوا لسوء المعاملة بين ستة وسبعة بعد الحرب، ارتفع هذا الرقم بشكل حاد بسبب زيادة سوء التغذية والعوامل ذات الصلة.

وكشفت دراسة أجريت عام 2022 أجراها معهد تيجراي للأبحاث الصحية بالشراكة مع الأمم المتحدة أن معدلات وفيات الأمهات، التي كانت 186 حالة وفاة لكل 100 ألف قبل الحرب، ارتفعت إلى 840 بعد الحرب.

وصرحت جبريهاويا جي كيرستوس، منسقة صحة الأم والطفل في مكتب الصحة في تيجراي، أن "معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة تزداد باطراد منذ الحرب في تيجراي. وتشير الأبحاث الحالية إلى أننا نشهد تراجعا إلى المستويات التي شوهدت قبل 22 عاما في تيجراي ".

وشدد على النقص الحاد في الأدوية، قائلًا: نحن بحاجة ماسة إلى إمدادات غذائية للرضع والأمهات الحوامل الذين يأتون إلى عياداتنا، وكذلك الأدوية لعلاج مرضانا وإذا لم يتم تلبية هذه الاحتياجات، فإننا نجازف برؤية معدل الوفيات يتضاعف".

وعزا جبرهاوية ارتفاع معدل وفيات الأطفال إلى تداعيات الحرب وأشار إلى أن العوائق الأساسية تتمثل في الافتقار إلى العلاج الطبي المناسب، والميزانية، والمواصلات.

وأفاد مكتب الصحة في تيجراي في الأسبوعين الماضيين عن زيادة بنسبة 28٪ في عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يتعرضون لسوء التغذية الحاد بين مارس وأبريل، وسط تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب في تيجراي في نوفمبر 2020، أفاد مكتب الصحة الإقليمي أن ما لا يقل عن 2850 طفلا ماتوا في المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد ومن بين العدد الإجمالي، توفي 230 طفلا بعد اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء الحرب، باستثناء شخصيات من الغرب وأجزاء من جنوب تيجراي.