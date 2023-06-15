الرئيس السيسي: لن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدم التهاون فى ملف التعديات على أراضى الدولة قائلا: لن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة.

وتابع الرئيس السيسي بالقول "احنا بنحفر مستقبل بلدنا كل طوبة فى البلد أنا عارفها وشايفها"، وذلك خلال افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البنية الأساسية لإفريقيا بحاجة إلى آلاف المليارات من الدولارات، مشيرا إلى أن الموازنة التى خصصت لوزارة النقل بلغت 2 تريليون جنيه.

ولفت إلى أن تطوير الموانئ كلف الدولة كثيرًا، لكنها خطوة لازمة لكي نضع أنفسنا على الخريطة ونطور موقعنا وقدراتنا.