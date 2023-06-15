بنك التنمية الأفريقي يقرض تنزانيا 107.8 مليون دولار

أقر البنك الأفريقي للتنمية قرض تمويلي قيمته 107.8 مليون دولار لتنزانيا لتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية الصناعية وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

وذكر البنك في بيان اليوم الخميس أن التمويل يستهدف دعم ميزانية برنامج التنافسية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي في تنزانيا، وهي مبادرة لدفع تنزانيا إلى التعافي المستدام من آثار وباء كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن التمويل يعمل على تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقوية الإنفاق العام وأنظمة المشتريات، وتعزيز إدارة الموارد البيئية ومناخ الاستثمار، وتحسين الحماية الاجتماعية وسبل العيش للفئات الضعيفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والنساء والشباب.

تجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الأفريقي نشر قروض في تنزانيا تضم 21 عملية حكومية وثلاث عمليات للقطاع الخاص بإجمالي ارتباطات بقيمة 2.65 مليار دولار.