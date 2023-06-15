وزير المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة.. الأحد المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، الأحد المقبل الموافق ١٨ يونيو، بمناسبة إغلاق السنة المالية، وحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.