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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

استعدادا لأسبوع شباب الجامعات.. رئيس جامعة حلوان يتفقد الصالة المغطاة

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان فى جولة تفقدية
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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على استعداد الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها في الصالة المغطاة بالجامعة في إطار استعدادات الجامعة لإستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر.

وأعرب رئيس الجامعة - في تصريحات صحفية عن ثقته الكاملة في قدرة الجامعة على تنظيم فعاليات الأسبوع بنجاح وتوفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروح الرياضية والتنافس بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

هذا وقد رافق رئيس الجامعة خلال الجولة  الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية وبعض مديرى العموم.

الصالة المغطاة الروح الرياضية رئيس جامعة حلوان استعدادات