بالفيديو.. إطلاق صواريخ كروز روسية على أوديسا الأوكرانية

عرضت فضائية يورو نيوز، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يرصد إطلاق صواريخ كروز روسية على مدينة أوديسا الأوكرانية ، مما اسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وتدمير وسط المدينة.

أعلنت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي قد أطلق 4 صواريخ كروز على مدينة أوديسا الواقعة جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 12 آخرين.

وقالت الإدارة المحلية إن القصف دمر منازل ومخزنا ومحلات ومقاه وسط المدينة. وكانت الصواريخ قد انطلقت بحسب المصدر من البحر الأسود الذي تطل عليه أوديسا وقد نجحت الدفاعات الجوية الاوكرانية في اعتراض ثلاثة منها بحسب ما أعلنته السلطات على صفحتها بموقع فيسبوك.

وياتي هذه القصف فيما بدأت كييف هجوما مضادا امتد على طول الجبهة التي تبلغ مسافتها نحو 1000 كلم وأعلنت عن تسجيل بعض الانتصارات حملت الرئسي الروسي فلاديمير بوتين على القول إن الخسائر الأوكرانية جسيمة.

وكان الخبراء العسكريون الغربيون قد حذروا من التسرع في الحديث عن إحراز تقدم في الحملة العسكرية وأن فوز أوكرانيا على قوات روسية مؤهلة ومدرّبة جيدا قد يستغرق شهورا إن لم يكن سنوات.