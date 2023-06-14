احذر من ضوء الشاشات.. يؤثر سلبا علي البشرة

ينصح أطباء الأمراض الجلدية من سوء استخدام الشاشات حيث انها تؤثر سلبا على البشرة، وتسبب الصداع، وإجهاد العين، وجفافها وتهيجها.

وحسب ما أشارت الدكتورة سوما ياداف أخصائية الأمراض الجلدية والخبيرة في جراحة التجميل وزراعة الشعر في مركز طب الجلد في بنجالور بالهند، فإن الضوء الأزرق في الأجهزة الإلكترونية يمكن ‏أن يضر انسجة الجلد مثل أشعة الشمس، إذ يعمل علي التأثير علي ضغط ‏الجلد فيسبب شيخوخة الوجه، وزيادة التصبغ حول العينين، والجلد الباهت ‏المتعب، وتغير نسيج الجلد، والخطوط الدقيقة.‏



وتأثير الأشعة فوق البنفسجية للشمس معروف ‏على الجلد، تأثير أشعة ‏الأجهزة الإلكترونية، ومازال تحت البحث والدراسة، رغم أن ‏الأبحاث تؤكد إلى أن التعرض المستمر للضوء الأزرق ‏يساهم في شيخوخة الجلد، وفرط التصبغ والإجهاد التأكسدي.



وأبلغ العديد من المرضى عن مشاكل في الجلد بسبب الأجهزة الإلكترونية، مثل زيادة حساسية الجلد، أو الجفاف، ‏أو تعدد لون البشرة، ورغم ذلك هناك حاجة إلى كثير من ‏البحث للتوصل إلى استنتاجات نهائية.



وحسب صحيفة تايمز أوف إنديا، يمكن تقليل تلف الجلد أو حساسية ‏الجلد الناجم بطرق متعددة منها:

استخدام الواقيات

ينصح باستخدام الواقيات من الشاشة لتقليل ‏التعرض للضوء الأزرق من شاشات ‏الأجهزة الإلكترونية.

الاستراحة

ينصح الخبراء براحة منتظمة من الأجهزة الإلكترونية وتقليل ‏التعرض لشاشاتها.

العناية بالبشرة

يساعد الحفاظ على البشرة بمنتجات الترطيب والتغذية في دعم حاجزها الواقي، والحماية من التلف المحتمل. ‏

نظام غذائي متوازن

يساعد النظام الغذائي المتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الكافي في الحفاظ على صحة الجلد. ‏