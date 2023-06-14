دوري الأمم الأوروبية.. مودريتش على رأس تشكيل كرواتيا أمام هولندا

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هولندا، في المباراة التي تجمع بينهما في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب استاد «فينورد»، المواجهة المرتقبة بين منتخبي كرواتيا وهولندا، وتنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وبإدارة تحكيمية من الروماني استيفان كوفاكس.

ويتواجد المخضرم لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، على رأس تشكيل منتخب كرواتيا في مواجهة هولندا.

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب يارنوفيتش - جوسيب سوتالو - فيدا - بيرسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - كوفاسيتش

وفي الهجوم: بازاليتش - كراماريتش - إيفانوستش.

ويتأهل الفائز من مواجهة كرواتيا وهولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، منتظرًا المتأهل من مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف النهائي الثاني، الذي يقام غدًا الخميس.