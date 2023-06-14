الرئيس الفرنسي يضغط على مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

حاول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الضغط على مواطنه كيليان مبابي للبقاء في صفوف فريق باريس سان جيرمان، بعدما تداولت أنباء عن رحيله خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن ماكرون سيتدخل مجددًا لإقناع مبابي للبقاء في فريق باريس سان جيرمان، وعدم رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد حتى صيف 2025، ما يعني أنه في حالة عدم تجديد عقده لمدة إضافية قبل الموسم المقبل، يحق له التوقيع بشكل مجاني لأي ناد آخر في العام المقبل.

وأكدت تقارير صحفية يوم الثلاثاء الماضي أن مبابي أبلغ ناديه باريس سان جيرمان برغبته في عدم تجديد عقده لمواسم جديدة، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء بانتقاله إلى ريال مدريد، وهو ما دفع قائد البي إس جي بنفسه لنفي هذه الأنباء في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونقلت إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية، إجابة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مشجع لسان جيرمان، ردًا على سؤاله: «هل تعرف ما إذا كان كيليان سيبقى أم لا؟».

وأجاب ماكرون على المشجع قائلًا: «لا أعرف ما الذي يحدث مع كيليان، ليس لدي أي سبق صحفي ولكن سأحاول الضغط عليه من أجل البقاء هنا».

كان مبابي يرغب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الماضي؛ لينضم إلى ريال مدريد لكنه قرر في النهاية البقاء مع فريقه، بعد تدخل رئيس فرنسا وقتها، حيث قال مبابي حينذاك: «لم أتخيل أبدا أن أجلس مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا للحديث عن مستقبلي، هذا جنون».

وأوضح مبابي أن ماكرون رد عليه: «أريدك أن تبقى في باريس أنت مهم جدا للبلاد، لديك الوقت للمغادرة ويمكنك البقاء هنا لفترة أطول».

وأتم كيليان مبابي: «قلت له طبعا وعندما يخبرك رئيس بلادك بذلك فهذا أمر مهم»، ليجدد بعدها النجم الفرنسي تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025.