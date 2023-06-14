الناتو: من المبكر تقييم هجوم كييف على القوات الروسية جنوب أوكرانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، أنه من المبكر تقييم الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية جنوب أوكرانيا، بعدما أعلنت كييف أنها تنوي تنفيذ هجوم مضاد على القوات الروسية هناك.

وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، إن الهجوم الأوكراني لا يزال في مرحلة أولى ولا يصح تقييمه في مراحله المبكرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القول أن هناك منعطف جديد للحرب الروسية الأوكرانية بناء على ذلك الهجوم المضاد.

وأشار إلى أن ذلك الهجوم قد لا يشكل نقطة فارقة في الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أنه أكد على أن الناتو لا يزال يدعم أوكرانيا، التي تسعى لتحقيق مكاسب على الأرض بدعم عسكري ولوجيستي كبير لوقف تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.