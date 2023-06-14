برلماني: استقبال أهالي الأبعادية الحافل للسيسي جاء تقديرًا لما حققته حياة كريمة

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى البحيرة والإسكندرية.

وأكد “الكحيلي” في بيان له، أن لقاء الرئيس السيسي بأهالي قرية الأبعادية في البحيرة نموذج حي للتواصل الجماهيري بين الرئيس والشعب.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بمشاعر الحب والترحاب التي أظهرها الأهالي في استقبال الرئيس لأن في ذلك دليل على حب وتقدير كل البسطاء داخل القرى للسيسي وتقديرًا منهم على تغيير ملامح وحياة المواطنين من خلال حياة كريمة التي أحيت وأعادت الأمل للجميع.

كما ثمن النائب مصطفى الكحيلي حديث الرئيس السيسي أمام فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، المنعقد في جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية، مؤكدا أنه شمل العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وأجاب على عدد كبير من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين لا سيما الشباب.

وتفقد الرئيس مجمع الخدمات التكنولوجية والوحدة الصحية ضمن مشروعات "حياة كريمة"، بقرية الأبعادية بالبحيرة، وتوقف خلال جولته وأدار حوارا مع حشد من المواطنين، واختتم أن زيارة السيسي لقرية الأبعادية وقفة جديدة مع كبريات مشاريع التنمية والتطور.