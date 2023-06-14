دراسة توضح أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش

بالرغم من قلة حوادث سمك القرش بالنسبة لتعرضهم للبشر، إلا أنه يوجد بعض الدول التي كثر بها هذا الحادث عن غيرها من الدول.

أجرى الباحث أثاناسيوس سي تسيكليراس، من جامعة سالونيك اليونانية، دراسة لمعرفة الدول، التي شهدت معظم هجمات أسماك القرش.

وحسبما ذكرت الدراسة، فإن الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا هي أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش. ولم تتعرض هذه الدول لأي هجمات قاتلة في عام 2022.

وأوضحت الدراسة إن "المحيطات المفتوحة هي أخطر الأماكن بالنسبة لأسماك القرش.. مما يعني أنه من النادر جدا حدوث هجوم بالقرب من الشاطئ".

ومن أكثر البلدان تعرضا لهجمات القرش الولايات المتحدة (1215 هجوما)، أستراليا (315 هجوما)،جنوب أفريقيا (202 هجوما)،البرازيل (88 هجوما)، نيوزيلندا (42 هجوما)، جزر ماسكارين (41 هجوما)، المكسيك (33 هجوما)، بابوا غينيا الجديدة (32 هجوما)، جزر البهاما (24 هجوما)، جزر فيجي (20 هجوما)، مصر (14 هجوما)، هونغ كونغ (13 هجوما)، إيكوادور (11 هجوما) كاليدونيا الجديدة (10 هجمات).