نواب الشيوخ يشيدون بزيارة السيسي لقرية الأبعادية: نهضت بحياة المواطن في كل ريف مصر

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بزيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية بالبحيرة، لافتتاح عدد من مشروعات "حياة كريمة" ولقائه وحواره مع الكثير من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة، وتفقده على أرض الواقع المشاريع التنموية.

وأكد النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على الدور القوي والنقلة الكبيرة التي قامت في ريف مصر من خلال مشروعات حياة كريمة والتي أسست لقواعد ومفاهيم الجمهورية الجديدة.

وأشار “التمامي” في بيان له، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارة الرئيس السيسي اليوم، وتفقده قرية الأبعادية ضمن قرى مبادرة حياة كريمة، والتي تأتي في اطار استكمال جهود الدولة الهائلة، في توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

ولفت إلي أهمية مشروعات حياة كريمة، وتأثيرها علي المواطنين في كل ريف مصر بشكل ايجابي والتي كان لها تغيير حياة الريف المصري كاملا خاصة إنها خطوة في منتهى الأهمية وشعر بها جميع المواطنين في محافظات الجمهورية، كما أن الاستقبال الشعبي الكبير للرئيس السيسي اليوم، في قرية الأبعادية تصويت جديد على نجاح سياساته والترحيب بها والاحساس بثمرة التنمية، وكذلك احساسهم بحجم المجهود الذي بذل في هذا المشروع القومي الكبير لحياة كريمة.

وفي نفس السياق قال النائب محمد علي ابو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة، دليل على اهتمامه الكبير بكافة محافظات مصر ومتابعته المستمرة لما يبذل من مجهودات لصالح المواطن علي أرض الواقع، خاصة ان حجم المشروعات التنموية التي تبذل وتتم كل يوم سواء في قرى البحيرة أو غيرها من قرى مبادرة حياة كريمة، تضعنا على الطريق الصحيح نحو الريادة والتقدم في كافة القطاعات.

وأشار «أبوحجازي» إلى أن زيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية، أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمتها الوعى الكبير من أهالينا البسطاء بالقرى بالدور الكبير والمهم الذى يقوم به الرئيس، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين، كما أن هذه الزيارة كشفت عن التأييد الشعبي الكبير وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسى داخليًا وخارجيًا، وحرصه على الحديث معهم للاطمئنان على أحوالهم ومردود المشروعات التنموية التي شهدتها القرية على حياتهم المعيشية، واطمئنانه على جودة الخدمات بالوحدة الصحية في قرية الأبعادية بالبحيرة، واستماعه لشرح مفصل عن جهود الوحدة والخدمات الطبية المقدمة لأهالي المنطقة.