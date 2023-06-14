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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 812 مليار جنيه للإسكندرية والبحيرة

جانب من افتتاحات
جانب من افتتاحات اليوم بالبحيرة
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كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالي الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2023 تجاوزت 812 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية جزء كبير من استثماراتها في بناء الإنساء وتقديم خدمات له لتوفير حياة كريمة، والتي كان يعاني من نقصانها، ومنها الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية وضخت استثمارات بقيمة 46 مليار جنيه لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وشهد الرئيس، في وقت سابق من اليوم، افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، والتي جرى تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

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