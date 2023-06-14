متابعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

تابع المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إيهاب زهدي أمين الصندوق، الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الغرفة التجارية، المقرر لها السبت المقبل.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ أبريل الماضي، باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣، الصادر في ٧ أبريل ٢٠٢٣.

من جانبه أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك بلجنتي أحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة، المقرر إجراؤها في السابع عشر من يونيو القادم، حيث عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، أحمد سامى، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين، سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.