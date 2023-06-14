محافظ قنا يبحث آخر مستجدات مشروع "حيّنا"

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع منسقي مشروع “حيّنا”، لبحث آخر المستجدات بالمشروع وتقييم الأعمال التي تم الوصول إليها حتي الآن ، وذلك بمنطقتيّ الحميدات والمعنا التابعتين لمركز قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ،ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وباولو فاجيوثي استشاري تقييم مشروع حيّنا، ومحمد قناوي منسق المشروع ، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، واحمد ابوالمجد مدير عام الشؤن القانونية بالمحافظة ، والمهندس وليد ابوالعباس مدير ادارة التخطيط العمراني ، والمهندسة رضوي عبدالرحمن منسق مشروع حينا بمحافظة قنا.



وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مشروع "حيّنا" يعدُ نموذجًا لمشروعات التنمية المتكاملة، ليس لكونه مجرد مشروع تخطيط عمرانى فحسب، بل يعد مشروعًا متكاملاً متعدد الجوانب، يهدف إلى تطوير منهجية الاستدامة لإدارة الأراضى، وتطوير منهجية التشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة مع تقديم توصيات حول تعزيز إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وتمويلها، وتعميم الدروس المستفادة من تنفيذ المشروع في المحافظة على المستويين المحلي والقومي



وأكد الداودي أن مشروع "حيّنا" للتنمية الحضارية المتكامل، والمنفذ بمنطقتيّ الحميدات والمعنا ، سيعمل على توفير آلية مناسبة لإعادة ترتيب وإدارة الأراضى على النحو الذى يضمن وضع مخططات قابلة للتنفيذ، تستجيب لاحتياجات المواطنين والمجتمع المحلي، وتستثمر الوفرات والموارد الاقتصادية، وتستفيد من رأس المال الاجتماعى فى تلك المناطق، مشيرا إلى أن المشروع هو ثمرة تعاون بين المحافظة و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز الشراكة وتحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الوقت والجهد، كما وجه الشكر لفريق العمل والاستشاريين القائمين علن مشروع "حيّنا" لتعاونهم وجهودهم وخبرتهم العالية في خلق حوار مجتمعي وسلاستهم في التعامل مع المواطن.