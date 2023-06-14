جثة متحللة تطفو على مياه النيل تثير الذعر بالبدرشين

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة أحد الأشخاص عثر عليها طافية متحللة وبها آثار تعفن بمياه النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافيه بمياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص متحلله جزئيا وبها آثار تعفن وجري انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة مستشفي البدرشين تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.