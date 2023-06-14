مصر ع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجتبن بخاريتين وتوك توك بمنية النصر

لقى شاب مصرعه فيما أصيب اثنان آخران فى حادث تصادم بين دراجتان بخاريتين توك توك علي طريق ميت الخولي مؤمن أشمون بنطاق منية النصر فى محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث تصادم علي طريق ميت الخولي مؤمن اشمون بنطاق المركز بين دراجتان بخاريتين وتوك توك ووجود متوفى ومصابان.

وبإنتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع أثر اصطدام دراجتين ناريتين بتوك توك مما أسفر عن وفاة احمد هشام عبد العظيم محمد ١٧ عاما والمقيم بالدراكسة واصابه كلا من هشام علي محمد زويته ١٦ عاما ومقيم بالدراكسة وسائق التوك توك ويدعى أحمد أشرف إبراهيم ٢٢ عاما من عزبة الدنك التابعة لمركز دكرنس.

فيما جرى التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة وجاري عمل الإسعافات للمصابين بالمستشفى .

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض علي النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.