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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يدفع ببراءته في جلسة محاكمة "الوثائق السرية"

الرئيس الأميركي
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
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دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية الموجهة له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وجاء الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية في ميامي ليثير معركة قانونية من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة مع استعداد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024. ويقول خبراء إن الأمر قد يستغرق عاما أو أكثر قبل إجراء المحاكمة.

ولم يُسمح بالتصوير أو البث المباشر في الجلسة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن والت ناوتا المساعد السابق لترامب المتهم أيضا في القضية دفع ببراءته أيضا.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أنه تم السماح لترامب بمغادرة المحكمة دون شروط أو قيود للسفر ولم تكن هناك حاجة إلى ضمان نقدي.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة في الأشهر الأخيرة. ودفع ترامب ببراءته في نيويورك في أبريل بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.

 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محاكمة الوثائق السرية