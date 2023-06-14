احذر نوبة قلبية أثناء العمل لهذا السبب

نشر مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية، دراسة لتحليل 10528 مريضًا في أيرلندا وأيرلندا الشمالية، تم إدخالهم إلى المستشفى بين عامي 2013 و2018 مصابين باحتشاء عضلة القلب المرتبط بانسداد أحد الشرايين التاجية الرئيسية تمامًا.

يقول طبيب القلب جاك لافان، من صندوق بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية: "وجدنا ارتباطًا إحصائيًا قويًا بين بداية أسبوع العمل وحدوث احتشاء عضلة القلب الناجم عن ارتفاع ضغط الدم".

وأشارت الدراسة إلى أن ، هناك سبب آخر لعدم التشوّق إلى يوم الاثنين “أول أيام العمل”، إذ أنه اليوم الذي يُرجح فيه حدوث أشد أنواع النوبات القلبية، المسمى اختصارا بـ"ستيمي".

ما سبب هذا الارتفاع المفاجئ؟

يشكل الضغط الإضافي المتمثل في العودة إلى العمل بعد عطلة نهاية الأسبوع هو الجواب الواضح، على الرغم من أن الدراسة لم تذكر تفاصيل حول ذلك.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2017، في السويد شملت أكثر من 156000 مريض، حدوث زيادة في النوبات القلبية يوم الاثنين، وكذلك خلال أشهر الشتاء، حيث اكد الباحثون أن التوتر يمكن أن يكون جزءًا من السبب.