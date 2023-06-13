الثلاثاء 13/يونيو/2023 - 11:36 م

شهد سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، استقرارًا ملحوظًا، في ختام عمل البنوك المصرية، ليحافظ سعر الدولار في مصر على آخر مستوياته، قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم لحسم سعر الفائدة.

في البنك الأهلي، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيها للبيع.

وفي بنك CIB، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي QNB، استقر سعر الدولار اليوم وسجل،30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وفي بنك HSBC، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيها للبيع.