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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط «حاصل على دبلوم» ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي في البحيرة.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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نفَّذ فريق العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني، وبالتنسيق مع إدارة التحرير الصحية بقيادة الدكتور صلاح السراج، حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة بمركز التحرير، على رأسها الدكتور أحمد الذهبي.

أسفرت الحملة عن ضبط مواطن حاصل على دبلوم زراعي، ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي ويقوم بممارسة ذلك، وتم ضبطه أثناء أداء الجلسات لثلاثة مرضى، منهم سيدة مُسنة.

على الفور قام فريق العلاج الحر بضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر انتحال صفة طبيب علاج طبيعي، ومزاولة مهنة طبية دون تصريح، وكذا ممارسة نشاط طبي فى منشأة غير مرخصة.

كما قام المرضى بعمل محاضر ضده، وتم تشميع المكان بالشمع الأحمر، بمعرفة اللجنة لحين صدور قرار النيابة العامة.

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