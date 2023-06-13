دراما أول فيلم ناطق في عرض "الشوافة سينما 30" بثقافة السلام

شهد مسرح قصر ثقافة السلام بالقاهرة العرض المسرحي "الشوافة سينما ٣٠ "، لفرقة قصر ثقافة السلام المسرحية، والذي يستمر حتى ١٥ يونيو الحالي، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول قرية مصرية عام 1930 تستقبل مجموعة من السينمائيين لتصوير أول فيلم مصري ناطق بإحدى القرى الريفية في مصر، ويجد مخرج الفيلم مقاومة ورفض من أهالى القرية ويحرضهم على ذلك كبار البلد، ومع الوقت ينجح المخرج في إقناعهم في عمل أول فيلم ناطق في الريف، ويكشف النص ردود فعل أهالي القرية للكاميرا للمرة الأولى في حياتهم، وبين صراع الخوف والفضول ومواجهة عقبات تعطيل الفيلم يصر أهل البلد على تصوير الفيلم ومعاونة المخرج.

العرض تأليف محمود جمال، إخراج عمر حسين، ديكور وملابس نهاد السيد، استعراضات خالد رجب، أشعار ابراهيم محمد، وموسيقى وألحان فؤاد هارون.

"الشوافة سينما ٣٠" يقدم بإشراف فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.