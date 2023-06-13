إزالة 81 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تزامنًا مع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ٢١.

تمكنت الجهات المنفذه اليوم الثلاثاء، من إزالة ٣ حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة ٢٧٢م متر مربع بمركز ومدينة الزرقا، شملت حملة الإزالة، إزالة قطعتي أرض ولاية الري بمساحة ١٥٢متر مربع، وأخرى بمساحة ١٢٠متر مربع ولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمركز ومدينة الزرقا.

الجدير بالذكر أن حملات الإزالة التى جاءت ضمن المرحلة الثانية للموجة ٢١ أسفرت عن إزالة ٧٧ حالة تعدي بالمباني بمساحة ٧٧٤٣متر مربع بجانب ٤ حالات تعدي على الأراضي الزراعية حتى اليوم.