نشرة الحوادث| شاب يقطع أذن صديقه بالتجمع .. جثة غريق بمنشأة القناطر

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها تحقيقات موسعة حول ضبط شاب قطع أذن صديقه بسبب خاتم بالتجمع الأول، وانتشال جثة غريق من مياه الرياح البحيري في منشأة القناطر، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور علي جثة طبيب بالساحل .. وإليكم التفاصيل.
تحقيقات موسعة حول ضبط شاب قطع أذن صديقه بسبب خاتم بالتجمع الأول
https://www.albawabhnews.com/4822565
حريق يلتهم محتويات محل تجاري بنزلة الأشطر في أبو النمرس
https://www.albawabhnews.com/4822641
انتشال جثة غريق من مياه الرياح البحيري في منشأة القناطر
https://www.albawabhnews.com/4822632
تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور علي جثة طبيب بالساحل
https://www.albawabhnews.com/4822638
سقوط سيدة بحوزتها 5 طرب حشيش بالقاهرة
https://www.albawabhnews.com/4822464
القبض على تاجري مخدرات بـ 2 كيلو حشيش في المطرية
https://www.albawabhnews.com/4822456