نشرة الحوادث| شاب يقطع أذن صديقه بالتجمع .. جثة غريق بمنشأة القناطر

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها تحقيقات موسعة حول ضبط شاب قطع أذن صديقه بسبب خاتم بالتجمع الأول، وانتشال جثة غريق من مياه الرياح البحيري في منشأة القناطر، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور علي جثة طبيب بالساحل .. وإليكم التفاصيل.

تحقيقات موسعة حول ضبط شاب قطع أذن صديقه بسبب خاتم بالتجمع الأول

https://www.albawabhnews.com/4822565

حريق يلتهم محتويات محل تجاري بنزلة الأشطر في أبو النمرس

https://www.albawabhnews.com/4822641

انتشال جثة غريق من مياه الرياح البحيري في منشأة القناطر

https://www.albawabhnews.com/4822632

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور علي جثة طبيب بالساحل

https://www.albawabhnews.com/4822638

سقوط سيدة بحوزتها 5 طرب حشيش بالقاهرة

https://www.albawabhnews.com/4822464

القبض على تاجري مخدرات بـ 2 كيلو حشيش في المطرية

https://www.albawabhnews.com/4822456