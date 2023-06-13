بتول بنى تتخطى المليون مشاهدة بأغنية «عجقة مشاعر»

حققت أغنية «عجقة مشاعر» للمطربه السورية بتول بنى نجمه ذا فويس على طريقة الفيديو «lyrics» نجاح كبير، ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية إلى أكثر من مليون مشاهدة بعد ثلاثة أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

يشار الى أن كليب «عجقة مشاعر» فور طرحه نال اعجاب المتابعين، مما حقق صدى إيجابى ملحوظ وردود فعل وشادة عدد كبير من رواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

جدير بالذكر أن كليب «عجقة مشاعر»، من كلمات الشاعر زياد جديد وألحان حسان زيود وتوزيع موسيقي رايان أغا وصولو جيتار جوزيف دمرجيان وإدارة رقمية خبريه ميوزيك.

فى سياق مختلف أحيت مؤخرًا الفنانة بتول بنى، سلسلة من الحفلات الناجحه فى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة النجم اللبنانى مروان خورى.

ونشرت بتول، مجموعة من الفيديوهات لها عبر حساباتها الرسمية على الفيسبوك والإنستجرام، ونالت إعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

يذكر أن الفنانه بتول بنى تستعد لمشاركتها الأولى في مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمملكة الأردنية ، بجانب نخبه وكوكبة من مطربى الوطن العربى.